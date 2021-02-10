Младенцев из Дагестана, тела которых подменили куклами, могли продать
Мать заявила правоохранителям, что ее детей якобы похитили после родов.
Фото, видео: Depositphotos / OlyaSolodenko; МВД РФ
В Дагестане родители, которые перед похоронами обнаружили вместо тел своих детей кукол, обратились в полицию. Об этом 5-tv.ru сообщила начальник ОИОС МВД по региону полковник Гаяна Гариева.
«10 февраля этого по Бабаюртовскому району от 31-летней женщины поступило сообщение о похищении ее двоих новорожденных детей. Она сообщила, что родила близнецов 3 февраля в Ставропольском областном перинатальном центре. По ее словам, работники центра заявили ей, что младенцы после родов неделю находились в тяжелом состоянии, после чего скончались», — заявила она.
Как стало известно 5-tv.ru от источника в правоохранительных органах, младенцы могли быть проданы. Это одна из нескольких версий, которые сейчас отрабатывают следователи.
Получив тела, завернутые в материю, женщина со своим супругом выехала в селение Бабаюрт для захоронения. Оказалось, что в материю были завернуты куклы. Видео инцидента ранее было опубликовано в соцсетях.
Полицейские выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств и опроса потерпевших и свидетелей.
Как писал 5-tv.ru, жительницу Прикамья подозревают в том, что она убила новорожденную внучку и выбросила тело в мусорку.
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