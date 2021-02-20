Сотрудницу больницы в Петербурге изнасиловали на рабочем месте

В одной из больниц Санкт-Петербурга произошло ужасное преступление. Как 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах, на 20-летнюю работницу медицинского учреждения, которая находилась на смене в гастроэнтерологическом отделении, напал 33-летний мужчина.

Инцидент произошел 17 января этого года. Злоумышленник сначала несколько раз ударил девушку по лицу, потом повалил на диван и изнасиловал.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию с просьбой привлечь преступника к уголовной ответственности. Правоохранителям уже удалось установить личность нападавшего. Ведется проверка.

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