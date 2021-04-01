Петербургский нефролог рассказал детали убийства пропавшей 11 лет назад супруги

Заведующий отделением диализа в Мариинской больнице Санкт-Петербурга Александр Земченков признался в убийстве своей собственной жены, которая считалась пропавшей без вести в течение 11 лет. Как удалось выяснить 5-tv.ru, мужчина плохо помнит подробности инцидента, но все же, пусть и путано, рассказал правоохранителям о том, как совершил преступление.

По словам врача, в ходе ссоры, переросшей в скандал, он убил свою супругу, а после вывез тело в лес и закопал. Нефролог признался, что их брак трещал по швам, сам Земченков на тот момент встречался с другой женщиной, но разойтись мирно с женой не получилось.

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Где именно спрятал тело супруги — врач уже не помнит, ссылаясь на шоковое состояние. Он также признался, что медлительность следователей, которые еще в 2010 году вели дело о пропаже женщины, спасла его — обыск в квартире провели лишь спустя два месяца после убийства, когда найти следы преступления было уже невозможно.

Еще одна любопытная деталь — после того, как со дня убийства прошло чуть больше месяца, Александр Земченков на своей странице в соцсети стал публиковать странные посты, которые, как сейчас видно, он писал в почти шоковом состоянии, оставляя туманные намеки на совершенное им преступление.

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Сейчас дело об исчезновении супруги Земченкова переквалифицировано, оно будет рассматриваться по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места задержания подозреваемого.