Врачебная тайна: приезд СК за главным нефрологом Петербурга попал на камеры

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Георгий Иванов
Эксклюзив 1 197

Следствие полагает, что Александр Земченков мог быть причастен к исчезновению или даже убийству супруги, пропавшей еще в 2010 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Сотрудники Следственного комитета России задержали заведующего отделением диализа в Мариинской больнице Санкт-Петербурга Александра Земченкова. Врача подозревают в убийстве собственной жены. Эксклюзивные кадры с места задержания появились в распоряжении 5-tv.ru.

По версии следствия, нефролог мог быть причастен к исчезновению или даже убийству супруги, которая пропала еще в 2010 году. Тогда женщина ушла из дома на работу и не вернулась. Поиски оказались безрезультатными. В прошлом году отец женщины обратился в СК РФ с просьбой возобновить следствие по делу о ее пропаже. Вопрос взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, отец пропавшей заявил, что считает супруга дочери непричастным к ее исчезновению.

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