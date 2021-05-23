Кармическое затмение. Астропрогноз на неделю с 24 по 30 мая

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Алина Потёмкина
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Алена Никольская дала советы, как с пользой провести предстоящие семь дней.

Фото, видео: depositphotos / artshock; 5-tv.ru

Последняя неделя мая, с 24 по 30-е, будет наполнена астрологическими и астрономическими событиями, которые окажут влияние на жизни людей не только прямо сейчас, но и в отдаленном будущем. О том, какие сюрпризы подготовили человечеству коварные планеты, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Сатурн уже развернулся и движется ретроградно. А это значит, что пора отказаться от спешки и не препятствовать естественному ходу вещей, который замедлится.

«Многие вопросы немного подвиснут, поэтому до середины лета не торопите ситуацию, она все равно не решится. Наберитесь терпения и помните о том, что лето — это время релакса. Отдохните максимально», — посоветовала Никольская.

Вспять в конце недели пойдет и другая планета, которую привыкли винить во всех бедах сторонники теорий заговора. Весь июнь нам предстоит жить под ретроградным Меркурием, а значит, пора приготовиться к малоприятным сюрпризам. Чтобы избежать их, лучше не совершать серьезных сделок, посоветовала астролог.

«Постарайтесь до конца июня ничего серьезного не покупать, потому что покупки вас просто разочаруют», — сказала она.

И, наконец, 26 мая, в среду, откроется коридор затмений. Эти двери распахнет «Кровавая» Луна — человечество ждет суперлуние, на небо взойдет багрового оттенка повелительница ночи. Следующее затмение придется на 10 июня. И это значит, что нужно быть предельно осторожными и защищаться себя от ненужного внимания.

«Это затмение очень важное, оно кармическое, будьте, пожалуйста, аккуратны. Вам пригодятся два камня — агат и аметист. Они позволят нормализовать свою внутреннюю энергию и защититься от людей, которые на протяжении месяца будут вас активно вампирить», — рассказала Никольская.

Кроме того, она настоятельно посоветовала отказаться на весь июнь от алкоголя, снотворного, а также не ругаться с близкими и друзьями. А ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно знать о коридоре затмений с 26 мая по 10 июня.

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Кармическое затмение. Астропрогноз на неделю с 24 по 30 мая

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