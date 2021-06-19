Стали известны детали убийства американки в Нижегородской области
Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания.
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
Полиция Нижегородской области задержала подозреваемого в убийстве пропавшей несколько дней назад гражданки США Кэтрин Сироу. Мужчина сознался в содеянном и показал место убийства.
По информации 5-tv.ru, с Кэтрин Сироу он был знаком и даже состоял в отношениях. Накануне убийства, девушка села к нем в автомобиль. Предварительно, она обвинила его в изнасиловании и обещала подать на него заявление в полицию. На этой почве они и поругались и в пылу ссоры он ее задушил.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело Кэтрин Сироу было найдено в лесном массиве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство. Кроме того сообщается, что подозреваемый был ранее судим за разбой и изнасилование.
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