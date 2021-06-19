Стали известны детали убийства американки в Нижегородской области

Полиция Нижегородской области задержала подозреваемого в убийстве пропавшей несколько дней назад гражданки США Кэтрин Сироу. Мужчина сознался в содеянном и показал место убийства.

По информации 5-tv.ru, с Кэтрин Сироу он был знаком и даже состоял в отношениях. Накануне убийства, девушка села к нем в автомобиль. Предварительно, она обвинила его в изнасиловании и обещала подать на него заявление в полицию. На этой почве они и поругались и в пылу ссоры он ее задушил.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело Кэтрин Сироу было найдено в лесном массиве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство. Кроме того сообщается, что подозреваемый был ранее судим за разбой и изнасилование.

Мама Кэтрин в интервью рассказывала, что ее дочь была очень скромной, но доверчивой и открытой. Со слов женщины, студентка не так давно рассталась со своим молодым человеком. В общении она якобы всегда была осторожной и вряд ли бы могла по доброй воле сесть в машину к неизвестным.