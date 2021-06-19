Стали известны детали убийства американки в Нижегородской области

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 127

Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания.

Стали известны детали убийства американки в Нижегородской области

Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Полиция Нижегородской области задержала подозреваемого в убийстве пропавшей несколько дней назад гражданки США Кэтрин Сироу. Мужчина сознался в содеянном и показал место убийства.

По информации 5-tv.ru, с Кэтрин Сироу он был знаком и даже состоял в отношениях. Накануне убийства, девушка села к нем в автомобиль. Предварительно, она обвинила его в изнасиловании и обещала подать на него заявление в полицию. На этой почве они и поругались и в пылу ссоры он ее задушил.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело Кэтрин Сироу было найдено в лесном массиве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье убийство. Кроме того сообщается, что подозреваемый был ранее судим за разбой и изнасилование.

Мама Кэтрин в интервью рассказывала, что ее дочь была очень скромной, но доверчивой и открытой. Со слов женщины, студентка не так давно рассталась со своим молодым человеком. В общении она якобы всегда была осторожной и вряд ли бы могла по доброй воле сесть в машину к неизвестным.
+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:37
«Но это же неправда» — Самойлова рассказала чего до сих пор лишена их старшая дочь
11:17
Миллиардер Тимур Франк пострадал при жесткой посадке самолета в Кузбассе
11:05
«Малыш весь в маму» — Богатырев впервые показал лицо сына от Арнтгольц
10:51
Время сделать шаг? В Великобритании назвали условия для встречи Путина и Джонсона
10:30
Алла Пугачева впервые спела после своего ухода со сцены — видео
10:15
Принц Гарри и Меган Маркл оказались в долгах из-за провала контракта со Spotify

Сейчас читают

Видео: Галкин страстно поцеловал Пугачеву во время празднования своего юбилея
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога
Одинокий карьерист: чем запомнился актер Андрей Егоров?

Новости Lentainform

Загрузка...