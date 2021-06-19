Найдено тело пропавшей под Нижним Новгородом студентки из США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, которую сообщили волонтеры отряда «Волонтер НН». 34-летняя Кэтрин Сироу проживала в Нижегородской области. Добровольцы принесли соболезнования родным и близким гражданки США.

Кэтрин Сироу переехала в Россию два года назад. Она училась на адвоката в магистратуре университета имени Лобачевского. Она жила в поселке Бор, расположенном всего в нескольких километрах от Нижнего Новгорода. В последний раз ее видели в местном магазине.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее видео с пропавшей в РФ американкой. На записи видно, как девушка входит в магазин, берет в руки корзинку и направляется к стендам. Уже через несколько часов она бесследно исчезнет, отправив свое последнее сообщение.

«Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят», — словно предчувствуя беду, объявила маме Кэтрин.

Безутешная родительница вскоре обратилась за помощью в институт, где обучалась дочь. Руководство вуза, в свою очередь, заявило в полицию и привлекло к делу волонтеров. К розыскам 34-летней студентки подключились также и простые рабочие. В ходе расследования выяснилось, что в последний раз телефон Илейн был активен в 20 километрах от дома, где та снимала квартиру. Там и начали искать пропавшую.

Близкий друг Кэтрин заметил, что последняя не могла умышленно куда-то уехать — в университете вот-вот должны были начаться экзамены. Свободное время молодая женщина проводила за книгами или давала частные уроки английского.

«У нее не было планов куда-то поехать. Мы виделись только недавно. Она по крайней мере никуда не собиралась, она также не говорила о каких-то психологических проблемах или депрессии, поэтому мы думаем, что могло произойти что-то нехорошее», — заметил товарищ пропавшей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Из квартиры, где проживала американка, изъяли компьютер с целью установления ее последних контактов.

Мама Кэтрин отметила, что та была очень скромной, но доверчивой и открытой. Со слов женщины, студентка не так давно рассталась со своим молодым человеком. В общении она якобы всегда была осторожной и вряд ли бы могла по доброй воле сесть в машину к неизвестным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция заподозрила крымчанина в убийстве квартиросъемщика.