Пляжи закрыты, объявлено штормовое: последние данные по ситуации в Крыму

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры после сильнейшего за столетие потопа в Крыму.

Не исключено, что полуостров вновь накроет мощными потоками — синоптики объявили штормовое предупреждение. Тем временем Ялту еще не откопали после первого наводнения — во что превратился главный крымский курорт, увидела Мэри Бадунц.

Центр Ялты расчищают от мусора. Его тут целые завалы. Вот эта гора с меня ростом. После увиденного легко представить каким мощным был поток. Стихии понадобилось не больше двух часов, чтобы засыпать улицы холмами отходов.

Ялта возвращается к привычной жизни, но очень медленно. Потрясенные туристы с ужасом осматривают полуразрушенный город. Гости явно не этого ожидали.

Закрыты практически все развлекательные центры. Дворцы и музеи не работают. Купаться в море нельзя будет еще минимум три дня. Некоторые магазины и рестораны открылись, но обслуживать успевают не всех.

«Это все вопрос времени. Это все разгребут и пойдет вода. Все наладится. Туристический поток в Крым опять наладится. Чтобы не волновались туристы. Да, словчилось ничего не сделаешь с этим», — признается экскурсовод Станислав Мурзин.

Перебои с водой. Подают только утром и всего на два часа. Не справляются водопроводные очистные станции. Жителей и туристов просят запастись впрок. Некоторые набирают горной воды, которая все еще течет из стен.

«Если бы это было при моей родине Украине, где я родился, то наверно еще года три последствия устраняли. У России потенциал есть, быстро устранено», — говорит житель Ялты Анатолий Петренко.

«Да, это горная вода. Я хочу с лужи рыбу в банку и в речку. Рыба плавает в луже, жалко. Стая целая».

Рыб на улицах действительно много. Ялтинцы голыми руками ловят огромных осетров. Рядом смыло частное рыбное хозяйство.

Затопило и крокодиляриум. Во время подъема воды огромные рептилии выплыли из специальных вольеров и до сих пор плавают в грязной воде. Крокодилов весом поменьше перевезли в алуштинский аквариум. Туда же эвакуировали ящериц черепах.

«Сейчас остались крокодилы, которые могут жить в холодной воде, 16 градусов. Они три дня переживут. Мы уже не волнуемся за их здоровье, волнуемся только за откачку воды», — говорит директор ялтинского крокодиляриума Виктор Желенко.

Сложная ситуация в Кореизе. Здесь все еще по улицами текут бурные потоки. Четвертые сутки в Кореизе не могут справиться с потопом. Спасатели пытаются управлять руслом. Сооружают вот такие искусственные дамбы из мешков и песка. Воды стало значительно меньше, но ходить здесь прежнему можно только резиновых сапогах.

Эта семья за час потеряла автомобиль и часть двора. Дом висит на волоске. Ждут эвакуацию.

«За два часа машина обвалилась. Упали одна стойка, вторая, три стойки газовых опор. Канализация ушла, газопровод. Все обрывало. Короче, все! Хаос полный», — вспоминает Виталий.

«Вот был дом. Многодетная семья Морозовых осталась без жилья. Десять детей».

Сотни дворов оказались под водой. Их до сих пор откачивают. Уже третий сутки все службы, в том числе и военные расчищают завалы. Им помогают и местные жители.

От стихии пострадало около сорока человек. У многих из них под ударом непогоды оказались еще и машины. Сейчас в городе огромные очереди в авторемонт. У владельца этого СТО тоже пострадал личный транспорт. Поток, будто в боулинге устроил машинный страйк.

Такого наводнения не было за последние сто лет. На Ай-Петри за ночь выпало три месячных нормы осадков. Все это должно стечь вниз. Из зоны подтопления эвакуировано около тысячи человек. На восстановление инфраструктуры уйдут недели, а то и месяцы.