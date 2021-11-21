Голова на спине: страшные кадры с места ДТП в Ленобласти, где из багажника выпал мертвец

Подозреваемые в убийстве молодые люди планировали избавиться от тела в лесу, но скользкая дорога смешала все карты.

Пугающие кадры с места ДТП в Ленинградской области появились в распоряжении 5-tv.ru. Утром на 20 ноября трое молодых людей попали в аварию, из багажника их авто выпало тело мужчины с перерезанным горлом.

На снимках видны последствия аварии. Следователи установили, что тело принадлежит уроженцу Армении, 50-летнему Аркади Казиняну. Перед смертью он поругался со своим знакомым и был убит. Как стало известно 5-tv.ru, с предполагаемым убийцей Казинян дружил. Приятели вместе выпивали, а после завязалась ссора, которая закончилась трагедией.

5-tv.ru

Предполагаемый убийца вместе с двумя подельниками погрузили мертвеца в иномарку и решили вывезти в лес, чтобы закопать, но водитель не справился с управлением — и машина влетела в отбойник. После аварии молодые люди выбежали из иномарки и хотели скрыться в лесу. Всю троицу уже задержали и допрашивают правоохранители.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткие подробности гибели мужчины, чье тело выпало на трассе в Ленобласти.