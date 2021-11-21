Друг зарезал друга? Жуткие подробности гибели мужчины, чье тело выпало на трассе в Ленобласти

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru знакомые вероятного убийцы раскрыли суть конфликта. Неужели преступление совершили «просто так»?

Подробности страшной смерти мужчины, чье тело выпало из багажника иномарки при ДТП в Ленобласти, стали известны 5-tv.ru. В эксклюзивном интервью редакции товарищи предполагаемого убийцы несчастного заметили, что беда произошла в результате серьезного конфликта.

«Ваган, не надо!»

Как выяснили следователи, трагически погибший мужчина — 50-летний Аркади (прозвище — Симон), который долгое время трудился маляром и кровельщиком в шиномонтаже, что сделал из собственного гаража. С предполагаемым убийцей — неким Ваганом — он познакомился случайно: сначала их связывали отношения «клиент-рабочий». Спустя какое-то время между мужчинами завязалась дружба, они тесно и по-доброму общались до рокового вечера 20 ноября.

«Симона зарезали вообще ни за что. Мы так понимаем, что это Ваган сделал», — сказали 5-tv.ru знакомые покойного и вероятного преступника.

Накануне трагедии один из собеседников 5-tv.ru вместе с братом, Симоном, Ваганом и еще одним мужчиной собрались отметить выходной. Выяснилось, что инициатором посиделок в гараже был предполагаемый убийца, который говорил, что «в принципе не пьет». Когда часть людей разошлась, Ваган разбушевался.

«Он начал громко разговаривать, буянить. Начал на Симона что-то говорить, хотел драться — снял майку, начал бегать. Мы его не могли никак успокоить. Он прыгал и телефон уронил. Ну мы подобрали, естественно. Я ему такси вызвал, говорю: „Поехали домой“. Кое-как уговорил таксиста пьяного посадить в машину», — заметил свидетель.

Мужчина объяснил, что Ваган находился в крайне невменяемом состоянии. Он также добавил, что когда конфликт был исчерпан, отправился домой, но совсем скоро узнал о возгорании в гаражах, где отдыхал с товарищами.

5-tv.ru

Очевидец допустил мысль, что Ваган вернулся с кем-то из знакомых, зарезал несчастного Аркади, с которым повздорил, затем поджог гаражи, чтобы замести следы, спрятал тело покойного в машину и вывез из сектора. Вероятно, предполагаемый злоумышленник хотел где-нибудь закопать труп, чтобы его не нашли, однако не смог: случилось ДТП, в результате которого все и вскрылось.

По словам собеседника 5-tv.ru, камера наблюдения успела зафиксировать последние секунды жизни Аркади. Там слышно, как мужчина кричит: «Ваган, не надо!», а после из гаража, словно ракета, вылетает иномарка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители уже приступили к расследованию громкого дела. Последствия ДТП, в результате которого из багажника авто на трассу в Ленобласти выпал труп 50-летнего Аркади, попали на видео.