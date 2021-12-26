Сергей Жорин о дружбе с Петросяном: «Он начинал свою карьеру с Утесовым. Это, как кормил динозавров»

Звездный адвокат очень гордится тем, что юморист называет его своим другом, и отмечает как тот молод душой.

У Вас же сложились достаточно теплые отношения с Евгением Вагановичем…

Да, с Евгением Вагановичем Петросяном… Благодарен ему, наверное, и случаю, что мы смогли и поработать вместе и подружиться. Для меня, он, конечно, один из культовых людей нашей страны.

«Я вас приветствую дорогие. Очень хороший вечер у нас с моими друзьями. Теперь я могу смело сказать, что с друзьями. Не только с моими защитниками, которые представляют высший класс адвокатуры», — признался в свое время Петросян.

Даже сам факт… Вот, представляете — он начинал свою профессиональныю деятельность с Утесовым. Для меня это — кормил динозавров. Или катался на единороге… Какая-то ситуация, что что-то было до нашей эры.

В 2018 году Евгений Петросян и Елена Степаненко объявили о разводе, спустя 33 года совместной жизни

Дальше — он выстпуал перед всеми генеральным секретарями. Это с одной стороны. Это что-то такое дореволюционное. А с другой стороны, когда с ним общаешься… возраст не чувствуется. Я вот очень хорошо понимаю Татьяну, потому что со стороны все осуждают… Вот, там разница в возрасте.

В 2019 году юморист связал себя узами брака со своей помощницей Татьяной Брухуновой

Мы с Петросяном часто смеемся… То есть у нас толерантное общество… То есть 100500 гендерных разных типов, названий не запомнишь. Это нормально. Однополые браки — это нормально… Все нормально, не знаю там, совать себе все, что угодно в разные места, это терпимо, а когда мужчина постарше, а женщина помоложе, то это наоборот нужно осуждать. Это как бы лицемерие.

Но, когда я общаюсь с Петросяном, я хорошо понимаю Татьяну, потому что возраст не чувствуется. Потому что он молодой и как по здоровью…

В марте 2020-го она родила ему сына Вагана, которого назвали в честь деда по отцу

Вот, на прошлой неделе ходили с ним в театр, ужинали. Я себе не все продукты могу позволить то, что ест он. И первое, и второе, и третье… Там и мясо по и другое… И он с легкостью это переваривает. И слава богу, дай бог здоровья.

Все эти годы продолжаются тяжбы по разделу имущества между Петросяном и Степаненко

С одной стороны этот человек кладезь информации из первых уст, то есть не просто в книжке что-то прочитать, а с другой стороны с ним общаешься, реально как со сверстником… Он в зал куда-то ходит… И в этом плане, конечно, круто. И то, что он называет меня своим другом, и то, что считает своим другом, для меня это большая честь. Я, конечно, этим горжусь.

Полное интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным смотрите на странице спецпроекта «ОтЛичная жизнь».