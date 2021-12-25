Сергей Жорин: сколько на самом деле ему лет и как выглядит тачка от Моргенштерна

Сколько все же лет Сергею Жорину?

Достаточно людей меня поздравило с юбилеем, несмотря на то, что у меня не юбилей. В интернете есть информация, что я 1976 года рождения, а я на самом деле 78-го. Мне 43 года. Но меня это не сильно заботит в отличие от других звезд, которые судятся с Википедией из-за того, что там неправильно указан их возраст.

«Дорогой Сергей Викторович, в честь Вашего 45-летия… Вам же уже, наверное, намекали на то, что Вы ягодка опять», — сказал в своем видеообращении юморист Евгений Петросян.

Почему так получилось? Потому что я свою профессиональную деятельность начал в двадцать с небольшим. А когда юрист в 20 лет ведет какие-то сложные юридические дела, к нему относятся с недоверием. И в какой-то момент я сам завышал свой возраст. В частности, как тесен мир, я помогал газете «Известия», которая располагалась на Пушкинской площади и занимала целое здание, там сейчас по-моему «Известия Холл». И поскольку я на тот период времени специализировался на сделках с недвижимостью, меня пригласил совет директоров.

Когда я туда пришел, я увидел большое количество очень взрослых людей, а я какой-то такой сопляк в джинсах и рубашке, в пиджачке, а может и без пиджачка. Костюмы начал носить не так давно, может лет пять назад. Я думал, ну, какая разница, как я выгляжу и как я одет, если я специалист. И они так на меня посмотрели — какой-то пацан пришел. И мне даже стало как-то неловко… И первые минут 15 они меня вообще не воспринимали. Им казалось, что это какая-то техническая ошибка. Должен прийти какой-то юрист, адвокат, а пришло черти что. А потом они поняли, что я специалист. И меня это напрягало. И какой-то период я специально завышал свой возраст. Видимо, где-то в интернете это как-то зафиксировалось. И вот с тех пор вот эта ошибка накладывается и в этом году, когда меня стали поздравлять с юбилеем, я не сразу понял в чем дело. Поэтому будем считать это поздравлением из будущего.

Раз накаркали юбилей, то и подарки были соответствующие… От Моргенштера, например.

Можно сказать, что это совершенство автомобилестроеня. Здесь есть все, что может быть в автомобилях. Панорамная камера и крыша. Она может ехать сама по себе, возвращаться в ряд и плюс, конечно, мощь. Основная цена за лошадиные силы. Поскольку я разбираюсь в машинах…

Еще вначале судебного процесса о пропаганде наркотиков Моргенштерн щедро отблагодарил своего защитника.

Звук говорит о том, что здесь 625 лошадиных сил. Несколько секунд до ста. Динамика важна. Это не скорость, до которой можно разогнаться, а все же, как быстро разгоняется автомобиль. Несмотря на то, что он тяжелый, он как пушинка. И достаточно себя комфортно чувствуешь.

Брелочка какого-то Моргенштерн не подарил на память? Такого, чтобы охранял. Талисманчик.

Нет. Мне кажется, что у него талисманы из рубрики 666, которые не так чтобы охраняют.

Ключ от новенького BMW X5 M Competition, стоимостью порядка 14 миллионов рублей, он вручил Жорину в канун дня рождения.

А когда будет юбилей, будет большой праздник?

Многие удивятся, но я не очень люблю находиться в центре внимания какого-то количества людей. Если я отмечаю какие-то дни рождения или даты, то это в узком кругу. У меня никогда не было тяги собрать какую-то тусовку. Пригласить артистов. Несмотря на то, что очевидно, что кое-го выступил бы и бесплатно и с удовольствием. У меня какой-то такой тяги нет. Единственное подобное мероприятие, которое я устраивал, мне было 20 лет, я был студентом. Я нарубил деньжат и снял ночной клуб в Москве. Это единственное мероприятие. Так у меня нет тяги, но я иногда подумываю, что стоит организовать какой-то праздник.

Что это было — подарок к празднику или оплата услуг? Так и оказалось тайной.

Но для меня всегда напряг, когда я стою, а меня все хвалят. Первый раз я столкнулся с этим, когда меня лет семь-десять назад пригласили на радиостанцию, была ведущая Ханга и кто-то еще. И вот они стали спрашивать о моих успехах и достижениях. И я в первый раз почувствовал, что это некомфотная для меня среда. Я вышел — рубашка была мокрая, я не знал, что отвечать. И я стал разбирать внутри себя и понял, что я себя по каким-то причинам очень комфортно чувствую в конфликтной среде. Вот когда конфликтная и агрессивная среда, все — я себя чувствую органично. Мне хорошо, спокойно, я знаю, как себя вести. А когда меня, не дай бог, поздравляют, нахваливают, мне хочется порой как сквозь землю провалиться.