Судимые любовники, любители порно: что известно о возможных убийцах девочки из Костромы

Днем 4 января пятилетняя малышка не вернулась к маме после прогулки. Женщина забила тревогу — искали всем городом, но было уже поздно. Кто же зверски расправился с ребенком и что будет дальше?

Пропажа пятилетней девочки в Костроме обернулась страшной трагедией: ребенка изнасиловали и зверски зарезали двое граждан. В убийстве малолетней злоумышленники уже сознались. Кто они и почему решились на преступление — обо всем рассказали стражи порядка.

«Случайно получилось»

По официальным данным, трагедия произошла 4 января. Маленькую девочку среди белого дня похитили с улицы Северной Правды. Этот момент попал на камеры. Прохожие шли, как ни в чем не бывало — словно каждый день мимо них проносятся двое рослых граждан с вырывающимся ребенком. Несовершеннолетнюю волокли до арендованной жилплощади.

Именно там, в комнате костромского общежития на улице Лесной пятилетнюю изнасилуют, а затем зарежут. Ее тело впоследствии спрячут в спортивную сумку с намерением избавиться. Но скрыть улики преступники не успеют.

По данным 5-tv.ru, по подозрению в убийстве малышки из Костромы задержали 44-летнего Дениса Г. и 24-летнего Вадима Б. Оба на первом же допросе признали вину в случившемся, а также раскрыли массу жутких фактов.

Правоохранители выяснили, что Денис Г. уже был судим по статьям о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном обороте порнографических материалов. Оказалось, что в тюрьму подозреваемый попал из-за своего предполагаемого подельника — Вадима. Когда последнему было 15 лет, у них завязался любовный роман. О тайной связи узнали случайно. Предположительно, после публикации интимных кадров в сети.

KP.RU также отмечает, что гражданин Г. отсидел в колонии общего режима четыре с половиной года. Даже за решеткой мужчина умудрялся вести себя так, что ему дали отрицательную характеристику. Надеяться на полное исправление, вероятно, было бы глупо.

«После освобождения Герасимов в течение восьми лет должен был ежемесячно являться в органы внутренних дел, также ему были запрещены выезды за пределы Костромы, пребывания в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, в местах проведения массовых мероприятий с участием детей», — поделились информацией со СМИ в пресс-службе МВД.

По имеющимся сведениям, воспитательные мероприятия Денис Г. посещал по принуждению. К разъяснению норм Законодательства РФ относился с недоверием.

Соцсети/ Дениса Г. подозревают в убийстве пятилетней девочки в Костроме

Выйдя из тюрьмы, Денис вернулся к Вадиму, который, к слову, тоже успел получить свое. Молодого человека судили по статьям о мошенничестве и краже. Когда страсть в отношениях поутихла, оба решили поразвлечься, выбрав игру со смертью.

Как сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией, на допросе задержанные сознались, что Денис Г. первым предложил похитить ребенка и немного над ним поиздеваться. «Все получилось спонтанно» — уверяли предполагаемые убийцы несчастной девочки. Они утверждали, что лишать малышку жизни совершенно не планировали.

Как взрослые мужчины с ребенком проникли в комнату общежития незамеченными — тоже остается загадкой. К сожалению, жизнь малышки уже не вернуть.

По факту трагедии в Костроме возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично следит за ходом расследования.

Известно, что мама девочки работает уборщицей в костромском кинотеатре и в момент похищения дочки находилась именно там. Предварительно, ребенок отпросился у родительницы на несколько минут на улицу, чтобы посмотреть на новогоднюю елку. Жители города, активно участвовавшие в поисках малышки, хотели устроить самосуд над подозреваемыми в ее убийстве. Как семья переживет трагедию — невозможно представить.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента похищения пятилетней девочки в Костроме.