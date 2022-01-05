Видео допроса подозреваемых в кровавом убийстве девочки в общежитии Костромы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 025

Тело пятилетнего ребенка было найдено в спортивной сумке. По версии следствия, над несчастной малышкой издевались перед смертью.

Фото, видео: Depositphotos / billiondigital; 5-tv.ru

Эксклюзивные кадры допроса двух задержанных по подозрению в кровавой расправе над пятилетней девочкой в Костроме оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru. На видео — 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спокойны и сдержаны. Ни лица, ни голоса не выдают переживаний относительно вменяемого преступления.

По официальным данным, оба мужчины сознались в убийстве несчастного ребенка — зарезали. По версии правоохранителей, перед этим задержанные долго глумились над малышкой, совершая действия непристойного характера. Тело девочки было найдено в одной из комнат костромского общежития. Его «упаковали» в спортивную сумку, вероятно, с целью скрыть следы преступления. Все произошло 4 января.

Известно, что Вадим Б. и Денис Г. ранее были судимы и состояли в любовных отношениях. Первый попал в поле зрения стражей порядка за мошенничество и кражу. Второй — за растление Вадима Б.: Денис Г. надругался над молодым человеком, когда тому было еще 15 лет.

В тюрьме Денис Г. не отличался примерным поведением, а по выходу из-за решетки вновь вернулся к молодому любовнику. Согласно показаниям обоих, именно взрослый мужчина стал инициатором кражи ребенка, но его убийство якобы не планировал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще известно о вероятных растлителях и кровожадных убийцах пятилетней девочки из Костромы, а также о маме малышки. 

-1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 янв...

Последние новости

12:14
«Проблемы в развитии»: как и где жили подозреваемые в убийстве 5-летней девочки в Костроме
12:08
В ОДКБ показали видео вылета в Казахстан российских миротворцев
12:02
Елена Лядова напугала поклонников болезненной худобой
11:43
На частном самолете в Куршавель: как отдыхает разведенный Лепс с друзьями-бизнесменами
11:30
Актер из фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь
11:28
Более тысячи человек пострадали в результате протестов в Казахстане

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 3 по 16 января
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...