Видео допроса подозреваемых в кровавом убийстве девочки в общежитии Костромы

Эксклюзивные кадры допроса двух задержанных по подозрению в кровавой расправе над пятилетней девочкой в Костроме оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru. На видео — 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спокойны и сдержаны. Ни лица, ни голоса не выдают переживаний относительно вменяемого преступления.

По официальным данным, оба мужчины сознались в убийстве несчастного ребенка — зарезали. По версии правоохранителей, перед этим задержанные долго глумились над малышкой, совершая действия непристойного характера. Тело девочки было найдено в одной из комнат костромского общежития. Его «упаковали» в спортивную сумку, вероятно, с целью скрыть следы преступления. Все произошло 4 января.

Известно, что Вадим Б. и Денис Г. ранее были судимы и состояли в любовных отношениях. Первый попал в поле зрения стражей порядка за мошенничество и кражу. Второй — за растление Вадима Б.: Денис Г. надругался над молодым человеком, когда тому было еще 15 лет.

В тюрьме Денис Г. не отличался примерным поведением, а по выходу из-за решетки вновь вернулся к молодому любовнику. Согласно показаниям обоих, именно взрослый мужчина стал инициатором кражи ребенка, но его убийство якобы не планировал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще известно о вероятных растлителях и кровожадных убийцах пятилетней девочки из Костромы, а также о маме малышки.