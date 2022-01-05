Видео допроса подозреваемых в кровавом убийстве девочки в общежитии Костромы
Тело пятилетнего ребенка было найдено в спортивной сумке. По версии следствия, над несчастной малышкой издевались перед смертью.
Фото, видео: Depositphotos / billiondigital; 5-tv.ru
Эксклюзивные кадры допроса двух задержанных по подозрению в кровавой расправе над пятилетней девочкой в Костроме оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru. На видео — 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спокойны и сдержаны. Ни лица, ни голоса не выдают переживаний относительно вменяемого преступления.
По официальным данным, оба мужчины сознались в убийстве несчастного ребенка — зарезали. По версии правоохранителей, перед этим задержанные долго глумились над малышкой, совершая действия непристойного характера. Тело девочки было найдено в одной из комнат костромского общежития. Его «упаковали» в спортивную сумку, вероятно, с целью скрыть следы преступления. Все произошло 4 января.
Известно, что Вадим Б. и Денис Г. ранее были судимы и состояли в любовных отношениях. Первый попал в поле зрения стражей порядка за мошенничество и кражу. Второй — за растление Вадима Б.: Денис Г. надругался над молодым человеком, когда тому было еще 15 лет.
В тюрьме Денис Г. не отличался примерным поведением, а по выходу из-за решетки вновь вернулся к молодому любовнику. Согласно показаниям обоих, именно взрослый мужчина стал инициатором кражи ребенка, но его убийство якобы не планировал.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что еще известно о вероятных растлителях и кровожадных убийцах пятилетней девочки из Костромы, а также о маме малышки.
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