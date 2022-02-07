Зашли двое, вышел один: момент взрыва банкомата ворами под Москвой попал на видео

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 8 385

Момент взрыва банкомата ворами в подмосковной Ивантеевке попал на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

Ударной волной после поджигания заполненного газом банкомата выбило стекла в отделении.

Момент взрыва банкомата в отделении банка в городе Ивантеевка Московской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В начале видео запечатлены двое мужчин, которые входят в отделение. Спустя какое-то время один из них вышел на улицу и оглянулся по сторонам. По всей видимости, он хотел убедиться, что рядом нет людей. Затем мужчина вернулся в банк, а через несколько секунд произошел взрыв. От ударной волны вылетели окна. Один из воров после этого выбежал на улицу. Второй погиб.

Как сообщал 5-tv.ru взрыв банкомата под Москвой произошел рано утром 7 февраля. Воры закачали в банкомат газ, после чего его подожгли.

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Зашли двое, вышел один: момент взрыва банкомата ворами под Москвой попал на видео

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