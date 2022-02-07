Воры накачали газом и подожгли банкомат: один из злоумышленников погиб при взрыве
Вор в Подмосковье погиб при взрыва банкомата, в который накачали газ и подожгли
Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо
ЧП сучилось в городе Ивантеевке Московской области. Выжившему злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.
Вор в Подмосковье погиб при неудачной попытке вскрыть банкомат. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющейся информации, ЧП сучилось в городе Ивантеевке.
Предварительно известно, что все случилось в отделении крупного банка. Двое мужчин закачали газ в банкомат и, в попытке его вскрыть, подожгли. После этого ожидаемо прогремел взрыв. В результате один из воров погиб на месте. Выжившему злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Обстоятельства случившегося, а также личности мужчин выясняются.
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