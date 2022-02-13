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Сломлен судьбой: соседи рассказали об открывшем стрельбу из окна под Екатеринбургом

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 031

Соседи дебошира назвали возможную причину стрельбы из окна в Среднеуральске

Фото, видео: Depositphotos / shufuu; 5-tv.ru

Правоохранители уже задержали дебошира. По предварительным данным, его супруга жива.

Соседи жителя Среднеуральска, открывшего стрельбу из окна своей квартиры, рассказали 5-tv.ru, почему тот мог решиться взять ружье в руки. Жители дома № 39 на Советской улице, в котором произошел инцидент, рассказали 5-tv.ru, что у пожилого мужчины полгода назад парализовало жену. Фактически она стала «овощем», из-за чего ее почти 70-летнему супругу приходилось круглосуточно ухаживать за ней.

Собеседники 5-tv.ru предполагают, что у мужчины сдали нервы из-за трагедии в семье. По словам соседей, пенсионер не пьет и на момент инцидента был трезв. Он — охотник, потому ружье у него было дома на легальных основаниях. Также соседи отметили, что прозвучал всего один выстрел.

Сейчас мужчина задержан, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина сам сдался полиции.
Накануне очевидец сообщил порталу E1.RU, что открывший огонь из окна своей квартиры мужчина якобы перед этим застрелил свою супругу. По предварительной информации, женщина пострадала, но не погибла. Больше никто не был ранен в результате страшного инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стрелявшего из окна мужчину задержали.

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