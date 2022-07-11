Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля.

Украинские диверсанты убили главу поселка в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков в Харьковской области погиб при подрыве автомобиля. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской (ВГА) администрации Харьковской области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба теракт был осуществлен диверсионно-разведывательной группой — ее участники прикрепили на дно машины взрывное устройство. Местные власти считают, что терактом был организован Киевским руководством.

Сегодня состоялось ряд покушений. Так, в Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Его удалось предотвратить благодаря жителям города, которые обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на пути автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. Он не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Нападавший ликвидирован.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:10
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2