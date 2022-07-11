Украинские диверсанты убили главу поселка в Харьковской области

Глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков в Харьковской области погиб при подрыве автомобиля. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской (ВГА) администрации Харьковской области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба теракт был осуществлен диверсионно-разведывательной группой — ее участники прикрепили на дно машины взрывное устройство. Местные власти считают, что терактом был организован Киевским руководством.

Сегодня состоялось ряд покушений. Так, в Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Его удалось предотвратить благодаря жителям города, которые обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на пути автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. Он не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Нападавший ликвидирован.