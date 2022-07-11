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Совершившего покушение на главу Мелитопольского района ликвидировали

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 218

Нападавший пытался скрыться в лесах Мелитополя.

Совершившего покушение на главу Мелитопольского района ликвидировали

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger

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На главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту совершено покушение. Сообщается, что он не пострадал и продолжает трудовую деятельность. Нападавший ликвидирован рассказывает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В ночь на понедельник, нападавший обстрелял дом Сигуты, после чего попытался скрыться в лесу в пригороде Мелитополя. Личность преступника уже установлена.

«В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью», — написал Рогов в личном блоге.

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия для установки обстоятельств преступления.

Российские войска освободили часть земель Запорожской области Украины в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский пленный рассказал о разгильдяйстве ВСУ.

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