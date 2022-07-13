Следствие просит отправить под арест бывшего заместителя главы МЧС Гуровича

Следственный комитет просит арестовать бывшего замминистра МЧС Андрея Гуровича. Эксклюзивная информация оказалась у журналистов 5-tv.ru.

«В Басманный районный суд г. Москвы поступил материал по ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Андрей Гурович занимал пост с июня 2018 года. Он был уволен с должности в мае 2022 года указом президента России Владимира Путина. Гурович подозревается в превышении должностных полномочий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержан замглавы МЧС Андрей Гурович.