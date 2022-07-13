В Москве задержан замглавы МЧС Андрей Гурович

В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Он подозревается в совершении должностных преступлений. Известно, что задержание действует в течение 48 часов. Затем следствие предоставит ходатайство об аресте фигуранта.

Замминистра занимал пост с июня 2018 года. Перед этим руководил управлением Федерального казначейства, а также курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений, управление стратегического планирования и организационной работы, пишет ТАСС.

Гурович уволен с поста 25 мая 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России совместно с ДНР приступили к демонтажу разрушенных зданий в Мариуполе.