В Москве задержан замглавы МЧС Андрей Гурович
Следственные органы собираются ходатайствовать об аресте бывшего замминистра.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Он подозревается в совершении должностных преступлений. Известно, что задержание действует в течение 48 часов. Затем следствие предоставит ходатайство об аресте фигуранта.
Замминистра занимал пост с июня 2018 года. Перед этим руководил управлением Федерального казначейства, а также курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений, управление стратегического планирования и организационной работы, пишет ТАСС.
Гурович уволен с поста 25 мая 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России совместно с ДНР приступили к демонтажу разрушенных зданий в Мариуполе.
Читайте также
50%
-2.45 58.76
-3.05
Нашли ошибку?