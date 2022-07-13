Следственные органы собираются ходатайствовать об аресте бывшего замминистра.

В Москве задержан замглавы МЧС Андрей Гурович

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

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В Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича. Он подозревается в совершении должностных преступлений. Известно, что задержание действует в течение 48 часов. Затем следствие предоставит ходатайство об аресте фигуранта.

Замминистра занимал пост с июня 2018 года. Перед этим руководил управлением Федерального казначейства, а также курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений, управление стратегического планирования и организационной работы, пишет ТАСС.

Гурович уволен с поста 25 мая 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЧС России совместно с ДНР приступили к демонтажу разрушенных зданий в Мариуполе.

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