Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске

В распоряжении 5-tv.ru оказался список расстрелянных в Новошахтинске. Среди них оказался один ребенок трех-четырех лет, супружеская пара и 24-летняя женщина.

Владислав Б. 1984 г. р.; Светлана Б. 1996 г. р.; Ольга К. 1997 г. р.; Мальчик 2019/2020 г. р.

Еще одна девочка лет четырех-пяти была найдена там же живой, ее госпитализировали с места трагедии с огнестрельным ранением шеи. За жизнь ребенка борются врачи.

Источник 5-tv.ru уточняет, что погибший глава семьи Владислав Б. был судим по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, житель Новосибирска зарезал жену на глазах у детей.