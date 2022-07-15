Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске

Среди жертв жестокой расправы над семьей оказался мальчик трех-четырех лет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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В распоряжении 5-tv.ru оказался список расстрелянных в Новошахтинске. Среди них оказался один ребенок трех-четырех лет, супружеская пара и 24-летняя женщина.
- Владислав Б. 1984 г. р.;
- Светлана Б. 1996 г. р.;
- Ольга К. 1997 г. р.;
- Мальчик 2019/2020 г. р.
Еще одна девочка лет четырех-пяти была найдена там же живой, ее госпитализировали с места трагедии с огнестрельным ранением шеи. За жизнь ребенка борются врачи.
Источник 5-tv.ru уточняет, что погибший глава семьи Владислав Б. был судим по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ранее 5-tv.ru писал о том, житель Новосибирска зарезал жену на глазах у детей.
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