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Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 013

Среди жертв жестокой расправы над семьей оказался мальчик трех-четырех лет.

Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В распоряжении 5-tv.ru оказался список расстрелянных в Новошахтинске. Среди них оказался один ребенок трех-четырех лет, супружеская пара и 24-летняя женщина.

  1. Владислав Б. 1984 г. р.;
  2. Светлана Б. 1996 г. р.;
  3. Ольга К. 1997 г. р.;
  4. Мальчик 2019/2020 г. р.

Еще одна девочка лет четырех-пяти была найдена там же живой, ее госпитализировали с места трагедии с огнестрельным ранением шеи. За жизнь ребенка борются врачи.

Источник 5-tv.ru уточняет, что погибший глава семьи Владислав Б. был судим по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, житель Новосибирска зарезал жену на глазах у детей.

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