Причем злости у мужчины хватило на то, чтобы несколько раз вонзить нож в 30-летнюю супругу.

Житель Новосибирска зарезал жену на глазах у детей

Фото: Depositphotos / stokkete

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Житель Новосибирска зарезал собственную жену на глаза у совершеннолетних детей. Происшествие случилось накануне, 11 июля. В тот день между 35-летним мужчиной и его супругой завязалась ссора, которая закончилась поножовщиной.

Как уточнили в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, муж нанес жене не менее пяти ударов в область груди и живота, а после скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, однако в медицинском учреждении женщина скончалась от полученных телесных повреждений.

Между тем, виновнику случившегося не удалось убежать от ответственности. По информации Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», сначала он отвез к своей матери детей, ставших очевидцами страшной трагедии, а потом был задержан правоохранителями и доставлен в территориальное подразделение.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном деянии он признал в полном объеме. Следователем проводится комплекс действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посторонний мужчина проник в детский лагерь под Ульяновском и издевался над детьми.

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