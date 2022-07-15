Опубликованы кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске
В результате стрельбы четыре человека погибли. Полиция разыскивает подозреваемого.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / sledcom_press
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Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства. На кадрах видно работу правоохранителей во дворе дома, в котором произошло убийство.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Денис М., по данным правоохранителей, вооружен ружьем 12-го калибра. По городу объявлен план-перехват.
В одном из домов Новошахтинска была обнаружена семья из пяти человек с огнестрельными ранениями. В результате стрельбы выжила только одна девочка — ее экстренно госпитализировали с ранением в шею. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Среди погибших оказались семейная пара, сестра убитой и маленький мальчик. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно об убийстве семьи под Ростовом.
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