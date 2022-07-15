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Затяжной конфликт с трагической развязкой: что известно об убийстве семьи под Ростовом

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 376

Стали известны детали убийства семьи в Новошахтинске

Затяжной конфликт с трагической развязкой: что известно об убийстве семьи под Ростовом

Фото: ВКонтакте / podslushano_novosh161

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Тела обнаружил сводный брат главы убитого семейства.

Расстрел семьи из пяти человек в городе Новошахтинске Ростовской области продолжает обрастать деталями. По информации Readovka, тела погибших обнаружил сводный брат главы убитого семейства. Расстрелянные женщины были сестрами, а погибший мужчина приходился супругом одной из них. Убитый мальчик, согласно данным издания, — сын пары.

Опубликованы кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске

Журналисты отмечают, что сводный брат убитого отлучился, а когда вернулся — обнаружил своих близких уже со смертельными ранами. Выжила только маленькая девочка — она была госпитализирована в тяжелом состоянии, за ее жизнь сейчас борются врачи.

По информации 5-tv.ru, семья была неблагополучной. Супруги выпивали, погибший мужчина был неоднократно судим. Жили они, собирая и сдавая металлолом.

Ревность или давняя неприязнь?

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался Денис М. В городе объявлен план-перехват. По информации полицейских, мужчина вооружен ружьем 12-го калибра.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства четырех человек. Прорабатывается версия об убийстве на почве ревности. По информации источника 5-tv.ru, между убитым и подозреваемым был затяжной конфликт. Со слова свидетелей, они даже дрались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске.

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