«Бриллиантовый» мажор насмерть сбил девушек в Башкирии: детали ДТП

Утром 18 июля в башкирском селе Бакалы пьяный водитель Audi A5 на огромной скорости насмерть сбил четырех девушек. Одна из них была несовершеннолетней, другим было 18–19 лет. Виновником смертельного ДТП оказался молодой человек из очень состоятельной семьи.

Как выяснил 5-tv.ru, все четыре девушки скончались на месте до приезда скорой помощи. Они были выпускницами местной школы, по окончании которой переехали в Уфу учиться музыке и подрабатывали в кафе.

Ранним утром девушки возвращались из кафе «Трактир» и шли встречать рассвет. От заведения они успели отойти всего на 60 метров, прежде чем их сбила машина.

Фото: Telegram / bash_gibdd

Виновником страшной трагедии оказался 23-летний парень из богатой семьи. В соцсетях он называет себя brilliant и, предположительно, учится в Октябрьском филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ).

Будучи нетрезвым, парень на своем новом Audi A5 устроил гонки на объездной дороге села Бакалы и, разогнавшись до 110 км/ч, сбил идущих по обочине пешеходов. Как позднее сообщил глава ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, экспертиза установила содержание в крови молодого человека 0,333 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Глава Башкирии Радий Хабиров резко отреагировал на новость о трагедии и пообещал взять расследование ДТП под личный контроль.

«Негодяй понесет наказание. Вот я рыть землю буду, но наказания он не избежит. Максимально жестокое наказание должно быть», — заявил он.

Глава администрации Бакалинского района Александр Андреев, в свою очередь, выразил соболезнования близким погибших и сказал, что «все девушки были очень активные, талантливые и ответственные». Хабиров попросил Андреева похоронить погибших полностью за счет администрации района.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга насмерть сбил двух женщин в Люберцах — видео момента ДТП.