Водитель каршеринга насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе в Люберцах

Фото, видео: Telegram / ENews112; 5-tv.ru

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Пострадавших в результате аварии экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами, однако врачи не смогли их спасти. Перед тем, как сбить пешеходов, виновник выехал на встречку.

Две женщины погибли в результате ДТП в подмосковных Люберцах. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с моментом наезда на них автомобиля каршеринга на пешеходном переходе.

Авария произошла 11 июля на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля марки Kia проигнорировал красный сигнал светофора, вылетел на встречную полосу движения, сбил людей, которые переходили дорогу неподалеку от остановки, после чего протаранил припаркованную рядом машину такси.

В результате пострадали две женщины и 14-летняя девочка. Первую помощь им оказывали случайные прохожие, они же вызвали медиков. Вскоре все трое пострадавших были экстренно госпитализированы. Наиболее тяжелые травмы получили взрослые. Врачи боролись за жизни 45- и 46-летней женщин, но спасти их не смогли из-за очень тяжелых травм головы.

По данным 5-tv.ru, перед аварией водитель каршеринга ехал из центра Москвы по Октябрьскому проспекту и по необъяснимым причинам нажал на педаль газа у пешеходного перехода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водовоз раздавил насмерть 13-летнего ребенка в Якутске, и публиковал видео с моментом трагедии.

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