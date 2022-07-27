Задержан ударивший девушку ножом 14 раз житель Новосибирска

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать жителя Новосибирска, который подозревается в жестоком убийстве несовершеннолетней девушке на глазах очевидцев. Он нанес 14 ударов ножом.

О факте задержания 5-tv.ru сообщил источник в Следственном комитете. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ).

Жуткое преступление произошло вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Оно попало на видеорегистратор. Ни водитель, ни другой очевидец не решились остановить вооруженного мужчину. После убийства тот сбежал. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Личность нападавшего удалось установить довольно быстро. Им оказался 27-летний местный житель. 17-летняя погибшая, по данным 5-tv.ru, ранее состояла с ним в романтических отношениях около двух лет. Один-два месяца назад пара распалась. Знакомые убитой предполагают, что причиной убийства стала ревность.

Как сообщал 5-tv.ru, за несколько дней до убийства парень заявил, что его возлюбленная будет «либо его, либо ничьей».