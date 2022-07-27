Момент жесткой расправы над 17-летней девушкой попал на видеорегистратор. Личность нападавшего установлена, его разыскивают.

Житель Новосибирска жестоко убил свою бывшую девушку, ударив ее ножом 14 раз. Видео с моментом расправы появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Трагедия произошла в микрорайоне Нижняя Ельцовка. На кадрах видно, что девушка пыталась сбежать от мужчины. Однако он догнал ее, повалил на землю, после чего нанес не менее 13 ударов ножом.

Жуткая расправа происходила на глазах водителя автомобиля и еще одного очевидца. Они не решились подойти к вооруженному преступнику. После убийства тот сбежал. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Личность нападавшего установлена — это 27-летний местный житель, его сейчас разыскивают. Погибшей было 17 лет.

Знакомые девушки рассказали 5-tv.ru, что ранее она состояла в отношениях со своим убийцей около двух лет. Один или два месяца назад пара рассталась. По их мнению, причиной расправы стала ревность. За несколько дней до убийства парень заявил, что его возлюбленная будет «либо его, либо ничьей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Оренбурга сломал нож о жену в попытке ее зарезать. Перед этим он нанес пострадавшей не меньше четырех ударов в плечо и живот.