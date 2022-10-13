Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 228

Ранее украинские издания и Telegram-каналы отмечали, что в разных регионах страны гремят серии взрывов.

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины. Ранее местные издания и Telegram-каналы отмечали, что в разных регионах страны гремят серии взрывов.

Массированные удары по критическим объектам инфраструктуры Незалежной российские военные наносят после теракта в Крыму, который устроил киевский режим. Москва неоднократно предупреждала Украину, что ответ на подобные преступления будет жестким.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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