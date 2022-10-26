Движение грузового транспорта по Крымскому мосту возобновится не раньше декабря
На время проведения ремонтных работ грузовики переправляются с помощью парома.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроется не раньше 1 декабря текущего года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Сейчас грузовики переправляются в Крым через паромную переправу.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Со стороны Таманского полуострова на автомобильной части подорвался грузовик. После этого загорелись семь цистерн ж/д состава с топливом. Это частично обрушило два автомобильных пролета. По последним данным, при пожаре и взрыве погибли четыре человека.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Цель российских военных и союзных сил — уничтожение неонацистов, демилитаризация и денацификация Украины. Киевский режим реализует запрещенные методы ведения боевых действий, националисты используют мирное население в качестве живого щита. Кроме того, действующая украинская власть делает неадекватные заявления. В частности, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, каковы масштабы ущерба энергетической инфраструктуре Украины.
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