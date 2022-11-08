Несмотря на риск: россиянки-волонтеры массово записываются на сестринские курсы

Записывается в основном молодежь. И многие действительно готовы отправиться в зону спецоперации.

Бескорыстно помогать раненым готовы даже не профессиональные медики, а волонтеры, которые прошли специальную подготовку.

Число желающих пройти курсы сестринского дела резко возросло по всей стране. Выпускники не только идут в больницы, но и собираются ехать в Донбасс, чтобы выхаживать раненых. Светлана Свечкарева расскажет про действенную помощь.

Элементарные, казалось бы, вещи о том, как умыть пациента, раскладывают пошагово. Сестринский уход здесь называют настоящим искусством. И преподносят как сочетание науки, творчества и доброго сердца. Анна по первой специальности медсестра, но давно не работала. Пришла освежить знания, а дальше готова ехать в госпиталь помогать восстановиться участникам специальной военной операции.

«Полезные курсы, чтобы быстро сориентироваться на месте, потому что потом готовиться и что-то спрашивать столько времени не будет», — отмечает слушательница курсов сестринского дела Анна Кобак.

Как остановить кровотечение, наложить жгут, ухаживать за дренажами и катерами и даже провести базовую сердечно-легочную реанимацию — краткий курс медпомощи уложили в 36 часов. Теорию обязательно отрабатывают на практике — на манекенах.

После обучения выпускникам выдают сертификаты об окончании курсов начальной медицинской подготовки. С этим документом их охотно примут волонтерами в медицинские учреждения. Сестер милосердия из Челябинска уже ждут подмосковном военном госпитале.

«У меня нет возможности помочь материально, зато есть руки, которыми я могу сделать немало. Некоторые, конечно, волнуются –пожилые родственники, они же там накручивают себе, что ты непосредственно поедешь, мы поедем туда, куда нужно», — уверена слушательница курсов сестринского дела Елена Лебедева.

Первая группа только закончила обучение, на подходе уже вторая. Такого интереса организаторы не ожидали.

«Готовы работать безвозмездно, таким образом помогая нашей стране. Поступило несколько сотен звонков от женщин, которые не только готовы обучиться, они готовы даже поехать на фронт, чтобы помогать нашим раненым солдатам», — поделилась организатор курсов сестринского дела Ольга Мухометьярова.

На курсы в Братске записывается в основном молодежь: средний возраст не старше 30-ти. И здесь тоже не рассчитывали, что будет так много людей, готовых помочь.

«Мы планируем уже следящую группу в ближайшее время, потому что очень много желающих появилось у нас в Братске. Одно дело участвовать в сборе гуманитарной помощи, в упаковке этой помощи, оправке в нуждающиеся районы. Другое дело — самим ехать, рисковать, это все равно в любом случае риск», — отметила заведующая отделением повышения квалификации Братского медицинского колледжа Елена Полякова.

Чтобы научить сестринскому делу за неделю, составили специальные программы: кроме правил ухода они включают и основы сестринской помощи в хирургии.