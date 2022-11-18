В Петербурге прошли обыски у лидеров футбольных группировок

Утро не стало добрым для лидеров околофутбольных группировок в Петербурге. В их квартирах прошли обыски с участием спецотряда быстрого реагирования.

Поводом для оперативных мероприятий стали подозрения в неонацистских взглядах. Ведутся проверки и на связь с проукраинскими радикалами. По результатам обысков решится вопрос о возможном задержании подозреваемых.