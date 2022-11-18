В Петербурге прошли обыски у лидеров футбольных группировок
Главарей фанатских объединений подозревают в распространении неонацистской идеологии.
Фото, видео: Медведь Анатолий / ТАСС; 5-tv.ru
Утро не стало добрым для лидеров околофутбольных группировок в Петербурге. В их квартирах прошли обыски с участием спецотряда быстрого реагирования.
Поводом для оперативных мероприятий стали подозрения в неонацистских взглядах. Ведутся проверки и на связь с проукраинскими радикалами. По результатам обысков решится вопрос о возможном задержании подозреваемых.
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