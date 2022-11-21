Суд признал законным арест коммерческого директора Ксении Собчак

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Игорь Рязов
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Адвокаты пытались вызволить Кирилла Суханова из заточения под залог в 15 миллионов рублей. Доводы прокурора оказались убедительнее.

Суд признал законным арест коммерческого директора Ксении Собчак

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе

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Московский городской суд признал законным арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы Ростеха, услышал 5-tv.ru в зале суда.

Адвокаты Суханова пытались добиться изменения меры пресечения — по их мнению, подзащитного можно отпустить из СИЗО под залог в размере 15 миллионов рублей или посадить под домашний арест. Защита также представила различные характеристики, положительно характеризующие Кирилла Суханова.

Прокурор просил оставить постановление без изменения. Суд встал на сторону обвинения.

Коммерческий директор Ксении Собчак был арестован Тверским судом Москвы 26 октября. Вместе с ним такую же меру пресечения избрали экс-главреду глянцевого журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту светской хроники Тамерлану Бигаеву. Причиной стало дело о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

На этом фоне Ксения Собчак покинула Россию, однако затем вернулась. В середине ноября 5-tv.ru писал, что журналистка тайно посетила офис «Ростеха». Позже она публично извинилась перед Сергеем Чемезовым за своих коллег.

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