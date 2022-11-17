Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед Сергеем Чемезовым за своих коллег в одном из своих многочисленных Telegram-каналов. Она утверждает, что искренне сожалеет о том, что действия ее сотрудников нанесли вред главе госкорпорации «Ростех».

Собчак сообщила, что Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев в данный момент находятся под следствием по уголовному делу о вымогательстве, им предъявлены серьезные обвинения. Также она добавила, что политического контекста в деле нет.

«Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — сказано в публикации журналистки.

15 ноября стало известно, что Ксения Собчак тайно посетила офис «Ростех». По имеющейся информации Telegram-канала «112», она втихаря приехала договариваться с руководством госкорпорации о быстром урегулировании конфликта.

26 октября Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и двух других фигурантов уголовного дела — бывшего главу журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Их подозревают в вымогательстве денег у Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

В тот же день Ксения Собчак спешно покинула Россию — она пешком пересекла границу между Литвой и Белоруссией. В тот же день правоохранительные органы наведались в коттедж Собчак с обысками в подмосковный поселок «Горки-8».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Ксения Собчак вернулась в Россию вечером 6 ноября.