Хабаровчанин проведет 12 лет в колонии за попытку продать Украине данные о российских дорогах

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 40

Жителя Хабаровска суд приговорил к 12,5 года колонии за госизмену в пользу Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; ЦОС ФСБ РОССИИ; 5-tv.ru

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Мужчина пытался продать украинским националистам секретную информацию.

Жителя Хабаровска осудили на 12,6 года колонии за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Мужчина обладал конфиденциальной информацией о транспортной инфраструктуре и предлагал украинским спецслужбам купить у него эти секретные данные. Информация о транспортной инфраструктуре могла нарушить безопасность России и дать националистам ресурсы для проведения терактов.

«Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России „Государственная измена“, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Место работы и должность преступника не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам.

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