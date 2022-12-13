ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам
Житель Абакана попытался вступить в ВСУ и был задержан ФСБ за покушение на госизмену
Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann
Теперь подозреваемому грозит срок до 20 лет заключения под стражу.
Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Абакана республики Хакасия в государственной измене, мужчина хотел выехать на Украину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он уже задержан. Об этом заявили в в Центре общественных связей (ЦОС).
«Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», — приводит сообщение ТАСС.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выяснено, что подозреваемый самостоятельно решил перейти на сторону противника и стать одним из украинских националистов, чтобы пойти против своей родины. Из-за этого житель Абакана занимался вандализмом рядом с административными зданиями местных властей. Органы внутренних дел Республики Хакаси привлекли его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
Однако подозреваемый попытался попасть на Украину, выезжая через территории одной из стран СНГ. ФСБ задержала россиянина в аэропорту Красноярска. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело — Покушение на государственную измену. Еще в июле 2022 года статья 275 УК РФ («Государственная измена») дополнилась новым пунктом — переход на сторону противника. Задержанному грозит срок до 20 лет заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене.
- 13 дек
- Появились подробности о подрыве моста со стороны ВСУ в пригороде Мелитополя
- 13 дек
- Как усидеть на двух стульях: почему Орбакайте скрывает свою политическую позицию
- 13 дек
- Полный бардак: украинские боевики все перепутали и открыли стрельбу по своим
- 13 дек
- Российские бойцы освобождают территории, несмотря на сложную обстановку
- 13 дек
- Неуловимые ракеты «Искандера»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
- 13 дек
- Рожденный на Украине «Гоблин» Пучков предрек ей крах: «Общество умело свели с ума»
- 13 дек
- Ани Лорак: «Хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом»
- 12 дек
- Кадыров сообщил о планомерном наступлении российских войск в зоне спецоперации
- 12 дек
- Возвращенный из США Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине
- 12 дек
- Назло России? Зачем Марокко отправит на Украину запчасти для танков Т-72
Читайте также
93%
0.39 66.27
0.43
Нашли ошибку?