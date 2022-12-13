ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам

Теперь подозреваемому грозит срок до 20 лет заключения под стражу.

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Абакана республики Хакасия в государственной измене, мужчина хотел выехать на Украину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он уже задержан. Об этом заявили в в Центре общественных связей (ЦОС).

«Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выяснено, что подозреваемый самостоятельно решил перейти на сторону противника и стать одним из украинских националистов, чтобы пойти против своей родины. Из-за этого житель Абакана занимался вандализмом рядом с административными зданиями местных властей. Органы внутренних дел Республики Хакаси привлекли его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Однако подозреваемый попытался попасть на Украину, выезжая через территории одной из стран СНГ. ФСБ задержала россиянина в аэропорту Красноярска. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело — Покушение на государственную измену. Еще в июле 2022 года статья 275 УК РФ («Государственная измена») дополнилась новым пунктом — переход на сторону противника. Задержанному грозит срок до 20 лет заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене.