ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 224

Житель Абакана попытался вступить в ВСУ и был задержан ФСБ за покушение на госизмену

ФСБ задержала россиянина, пытавшегося примкнуть к украинским националистам

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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Тема:
Спецоперация

Теперь подозреваемому грозит срок до 20 лет заключения под стражу.

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Абакана республики Хакасия в государственной измене, мужчина хотел выехать на Украину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он уже задержан. Об этом заявили в в Центре общественных связей (ЦОС).

«Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену», — приводит сообщение ТАСС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выяснено, что подозреваемый самостоятельно решил перейти на сторону противника и стать одним из украинских националистов, чтобы пойти против своей родины. Из-за этого житель Абакана занимался вандализмом рядом с административными зданиями местных властей. Органы внутренних дел Республики Хакаси привлекли его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Однако подозреваемый попытался попасть на Украину, выезжая через территории одной из стран СНГ. ФСБ задержала россиянина в аэропорту Красноярска. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело — Покушение на государственную измену. Еще в июле 2022 года статья 275 УК РФ («Государственная измена») дополнилась новым пунктом — переход на сторону противника. Задержанному грозит срок до 20 лет заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене.

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