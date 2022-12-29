Ювелирная уборка: москвича «обчистили» сотрудники клининга

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 49

В Москве мужчину обокрали после вызова клининговой компании

Ювелирная уборка: москвича «обчистили» сотрудники клининга

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Мужчина ожидал увидеть чистую квартиру с отсутствием пыли, а обнаружил отсутствие драгоценностей.

Москвич лишился драгоценностей после вызова клининга. Мужчина решил подготовить квартиру к Новому году и вызвал специальную службу для проведения уборки.

По информации 5-tv.ru, хозяин квартиры собирался отсутствовать дома в течение нескольких дней, поэтому передал сотруднику клининга дубликат ключей.

Москвич предвкушал, что вернется в убранную квартиру со сверкающими до блеска полами и полным отсутствием. Однако исчезли не только пятна на раковине и пыль на полках. Прибыв домой, мужчина обнаружил пропажу ювелирных изделий. Потерпевший утверждает, что в период его отъезда в квартиру заходил только молодой человек из клининга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве от падения огромной сосульки пострадал сотрудник МЧС.

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