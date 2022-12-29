Ювелирная уборка: москвича «обчистили» сотрудники клининга

В Москве мужчину обокрали после вызова клининговой компании
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Мужчина ожидал увидеть чистую квартиру с отсутствием пыли, а обнаружил отсутствие драгоценностей.
Москвич лишился драгоценностей после вызова клининга. Мужчина решил подготовить квартиру к Новому году и вызвал специальную службу для проведения уборки.
По информации 5-tv.ru, хозяин квартиры собирался отсутствовать дома в течение нескольких дней, поэтому передал сотруднику клининга дубликат ключей.
Москвич предвкушал, что вернется в убранную квартиру со сверкающими до блеска полами и полным отсутствием. Однако исчезли не только пятна на раковине и пыль на полках. Прибыв домой, мужчина обнаружил пропажу ювелирных изделий. Потерпевший утверждает, что в период его отъезда в квартиру заходил только молодой человек из клининга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве от падения огромной сосульки пострадал сотрудник МЧС.
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