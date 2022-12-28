Огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве
В Москве от падения огромной сосульки пострадал сотрудник МЧС
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Ледяная глыба упала на мужчину с крыши нежилого здания.
Днем на улице Инициативная в Москве произошло ЧП — на мужчину с крыши здания упала внушительная глыба льда. Об инциденте сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Известно, что пострадавший мужчина оказался сотрудником МЧС. Сообщается, что его госпитализировали с травмой головы.
Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, что ледяная глыба была высотой более двух этажей.
Сотруднику МЧС в больнице окажут всю необходимую помощь. Подробной информации о его состоянии нет.
«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и очистку дома от снега», — сообщили в прокуратуре Москвы.
К слову, за декабрь это не первый громкий инцидент с сосульками. Недавно ледяная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду Магадана.
Также ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростка в Подмосковье убило снегом с крыши.
- 28 дек
- Жаркий Кувейт завалило снегом
- 28 дек
- Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди
- 27 дек
- Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью
- 27 дек
- «Есть сомнения»: синоптик предсказал погоду в Москве и Петербурге в Новый год
- 26 дек
- Мороз, оттепель и другие сюрпризы: какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь
- 24 дек
- Холода, снег или оттепель? Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
- 23 дек
- «Это не шутки» — Байден строго предупредил американцев
- 23 дек
- Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега
- 23 дек
- Улицы Москвы затоплены из-за резкого потепления
- 23 дек
- «Меня могло не стать»: жену Стаса Костюшкина чуть не убило куском льда
93%
1.48 74.18
1.56
Нашли ошибку?