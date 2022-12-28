Огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве

Ледяная глыба упала на мужчину с крыши нежилого здания.

Днем на улице Инициативная в Москве произошло ЧП — на мужчину с крыши здания упала внушительная глыба льда. Об инциденте сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Известно, что пострадавший мужчина оказался сотрудником МЧС. Сообщается, что его госпитализировали с травмой головы.

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, что ледяная глыба была высотой более двух этажей.

Сотруднику МЧС в больнице окажут всю необходимую помощь. Подробной информации о его состоянии нет.

«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и очистку дома от снега», — сообщили в прокуратуре Москвы.

К слову, за декабрь это не первый громкий инцидент с сосульками. Недавно ледяная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду Магадана.

Также ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростка в Подмосковье убило снегом с крыши.