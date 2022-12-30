СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главкома ВСУ Залужного

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 35

Украинские военные скоро ответят за свои бесчинства по всей строгости закона.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении главкома ВСУ Залужного

Фото: Telegram / Головнокомандувач ЗСУ

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Уголовное дело в отношении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного возбудил Следственный комитет России (СК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовные дела возбуждены против командующего операцией Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя. В СК РФ подчеркнули, речь идет о статье, касающейся применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Перед этим ведомство сообщало о том, что после освобождения Мариуполя специалисты обнаружили тела более трех тысяч мирных граждан. Несколько дней назад украинский военнопленный Вячеслав Андреев рассказывал о расстреле «Азовцами»* мирных жителей города во время боев за территорию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что включает в себя идеология «Азова».

* — Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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