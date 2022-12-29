Хуже фашистов: военный эксперт рассказал об идеологии в «Азове»*

Зеленскому нужны люди, которые будут выполнять грязную работу.

В Незалежной происходит формирование уже третьего отряда подразделения «Азов*». Формирование частично было уничтожено, а частично пленено российскими военными в Мариуполе.

О том, почему команда президента Украины Владимира Зеленского делает ставку на откровенных националистов, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Сама Украина — националистическое государство. А полк „Азов“* — отъявленные нео-фашисты. Их идеология дает возможность бандитам решать свои задачи под предлогом того, что они сверхлюди, а все остальные — ничтожества», — заявил эксперт.

По его мнению, Зеленский набирает таких людей специально под данную идеологию, чтобы бойцы не сдавались в плен и были готовы воевать до конца.

«Бандеровцы — это те же фашисты, только еще более темные и дикие, чем немецкие. Самую грязную работу за них, кстати, всегда выполняли украинские националисты. В концлагерях надсмотрщиками были тоже украинцы», — заключил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков Азова*.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.