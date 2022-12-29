Хуже фашистов: военный эксперт рассказал об идеологии в «Азове»*
Эксперт Литовкин: в полк «Азов»* специально набирают людей, готовых на все
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru
Зеленскому нужны люди, которые будут выполнять грязную работу.
В Незалежной происходит формирование уже третьего отряда подразделения «Азов*». Формирование частично было уничтожено, а частично пленено российскими военными в Мариуполе.
О том, почему команда президента Украины Владимира Зеленского делает ставку на откровенных националистов, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.
«Сама Украина — националистическое государство. А полк „Азов“* — отъявленные нео-фашисты. Их идеология дает возможность бандитам решать свои задачи под предлогом того, что они сверхлюди, а все остальные — ничтожества», — заявил эксперт.
По его мнению, Зеленский набирает таких людей специально под данную идеологию, чтобы бойцы не сдавались в плен и были готовы воевать до конца.
«Бандеровцы — это те же фашисты, только еще более темные и дикие, чем немецкие. Самую грязную работу за них, кстати, всегда выполняли украинские националисты. В концлагерях надсмотрщиками были тоже украинцы», — заключил Литовкин.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как почему бойцы ВС РФ не будут брать в плен боевиков Азова*.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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