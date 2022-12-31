В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

На счету агента спецслужб убитая мирная жительница и военнослужащий Народной милиции ЛНР.

В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Сотрудники спецслужб РФ ликвидировали агента СБУ, который планировал теракт в Доме Правительства в Луганске. Мужчина был выявлен и устранен в Лисичанске. Об этом в своем Telegram-канале написал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Сообщается, что на счету агента СБУ две жизни — он успел убить военнослужащего НМ ЛНР и мирную жительницу по заданию украинской спецслужбы. Силовикам также стало известно, что мужчина по заказу начальства готовил нападение на на Дом правительства в ЛНР в день принятия конституции.

При задержании агент оказывал сопротивление: бросил гранату и выкрикивал националистические лозунги. Сотрудники силовых ведомств ликвидировали его на месте.

Правоохранительные органы продолжают проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марочко сообщил о направлении в ДНР иностранных наемников. По словам представителя НМ ЛНР, Киев не справляется.

Тема:
Спецоперация
31 дек
Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
31 дек
Российские спецслужбы обнаружили схрон ВСУ с оружием и патронами в ЛНР
31 дек
Тренировки и патрулирование: лучшее видео о спецоперации за сутки
31 дек
Суровикин рассекретил и уничтожил позиции ВСУ в зоне СВО
31 дек
Пленный ВСУ признался в преступном отношении своего командования: «Как с грязью»
30 дек
В США признались, что высасывают всю кровь из Украины
30 дек
Елка в блиндаже: как российские бойцы встречают Новый год на передовой
30 дек
«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год
30 дек
На Украине озвучили число пропавших без вести
30 дек
«Ничего не получилось»: США подтолкнули Украину к поражению
+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

13:12
Бойтесь Нового года: экстрасенс объяснил, почему 31 декабря — смертоносная дата
12:47
Сердце в рубцах: блогер из США Кинан Кэхилл умер в 27лет
12:39
Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI
12:34
В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
12:19
Ловушка для ВСУ: Россия применила новую тактику ракетных ударов по Украине
12:00
Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов

Новости СМИ2