В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства
На счету агента спецслужб убитая мирная жительница и военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Фото: Матыцин Валерий / ТАСС
Сотрудники спецслужб РФ ликвидировали агента СБУ, который планировал теракт в Доме Правительства в Луганске. Мужчина был выявлен и устранен в Лисичанске. Об этом в своем Telegram-канале написал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Сообщается, что на счету агента СБУ две жизни — он успел убить военнослужащего НМ ЛНР и мирную жительницу по заданию украинской спецслужбы. Силовикам также стало известно, что мужчина по заказу начальства готовил нападение на на Дом правительства в ЛНР в день принятия конституции.
При задержании агент оказывал сопротивление: бросил гранату и выкрикивал националистические лозунги. Сотрудники силовых ведомств ликвидировали его на месте.
Правоохранительные органы продолжают проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц, причастных к преступлению.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марочко сообщил о направлении в ДНР иностранных наемников. По словам представителя НМ ЛНР, Киев не справляется.
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