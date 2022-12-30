Киев не справляется: под Артемовск и Соледар отправляют отряды наемников
Офицер НМ ЛНР Марочко: киевские власти отправили отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Противник использует натовское оружие, которое успешно уничтожается российской армией.
Киевский режим направил иностранных наемников под Артемовск и Соледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.
«В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев», — пояснил военный.
Офицер уточнил, что киевские власти отправили мобильные группы, вооруженные натовским оружием. Кроме того, их перевозят на бронированных Hummer. Иностранцы связываются с командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) через переводчиков. Отмечается, что для каждой из групп выделен отдельный специалист, поскольку наемники не знают ни украинского, ни русского языков.
Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Решение о ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами граждан со стороны ВСУ. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие потери понесли ВСУ в районе Артемовска и Соледара.
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