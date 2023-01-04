«Предателям нет места на земле»: житель Перми выследил и зарезал сбежавшую жену

Незадолго до расправы убийца заявил близким, что любит супругу «до каждой молекулы в душе».

Кровавая драма разыгралась в Петербурге в канун Нового года. В подъезде одного из домов по улице Дыбенко утром 31 декабря нашли окровавленную девушку.

Еще живую ее доставили в больницу, однако там она от полученных ранений скончалась. На теле девушки медики насчитали более 20 ножевых ранений, в результате которых были поражены сердце, легкие, печень и другие органы — убийца буквально искромсал клинком свою жертву.

По горячим следам в одном из хостелов нашли и предполагаемого преступника. По версии следствия, им может быть супруг убитой, ранее судимый житель Перми, который, предположительно, выследил сбежавшую от него жену и расправился с ней.

По информации 5-tv.ru, возможный убийца и его жертва — ровесники, им обоим по 31 году. Молодые люди познакомились три года назад в соцсетях. Примечательно, что парень в то время находился в заключении, а девушка участвовала в конкурсах красоты, причем становилась финалисткой престижных «Miss Maxim» и «Мисс Россиянка — 2019».

После освобождения молодого человека влюбленные расписались, однако, как следует из данных свидетелей, очень скоро парень начал проявлять агрессивный характер и девушка, испугавшись, сбежала от супруга в Северную столицу. Следствие полагает, что тот мог выследить несчастную, приехать и уговорить на встречу в кафе. Там девушка якобы призналась, что уже состоит в новых отношениях, отчего парень, предположительно, пришел в ярость и набросился на нее с кулаками. Сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

Следователи считают, что позднее задумавший месть супруг подкараулил жену в подъезде дома, где она проживала, и, возможно, жестоко расправился с ней. Сейчас в отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дела по статье «Убийство».

В распоряжении 5-tv.ru появилась часть переписки убийцы, которую он вел в смартфоне с кем-то из близких. В ней парень объясняет мотивы своего преступления. По его словам, супруга предала его, а этого прощать нельзя.

«Для меня предатель в семье — это живой труп, ждущий своего момента ответственности… Всегда уничтожайте предателей, ибо места им на этой земле нет», — писал молодой человек в своих соцсетях.

При этом он утверждает, что любит супругу «до каждой молекулы в душе» и клянется, что никогда в жизни не бросит ее и «отрежет все на своем пути, что липнет к ней».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве мужчина нанес своей возлюбленной 30 ударов ножом после похода на фотосессию.