Жительница Челябинска убила десятилетнюю дочь и покончила с собой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 250

По предварительной версии, женщина состояла на учете у психиатра.

Жительница Челябинска убила десятилетнюю дочь и покончила с собой

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В Челябинске 36-летняя женщина убила десятилетнюю дочь, после чего покончила с собой. Об этом сообщает сетевое издание 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что о трагедии полицейским сообщил 18-летний сын женщины. Именно он накануне нашел в квартире тела мамы и сестры. Причины произошедшего сейчас выясняются. Предположительно, женщина состояла на учете у психиатра.

По данным местного министерства социальных отношений, на учете в органах соцзащиты семья не состояла.

В этот же день сообщалось, что житель Прикамья задержан по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней возлюбленной. По версии правоохранителей, молодой человек перерезал горло подруге в результате конфликта на почве ревности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Перми жестоко расправился с супругой, сбежавшей от него в Петербург. По данным источников, ранее судимый молодой человек заподозрил жену — удачливую участницу конкурсов красоты — в предательстве, выследил и нанес ей два десятка ножевых ранений.

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