Украинского шпиона задержали на границе России и Грузии

Сотрудники ФСБ задержали жителя одной из стран СНГ на границе России и Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

«Выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении автомобильного пункта пропуска „Верхний Ларс“ подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении.

В смартфоне задержанного нашли переписку в Telegram с представителями Украины. Он рассказывал им, где находится российская военная техника. А также отправлял фотографии и видео с ней.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Твери планировал воевать против России и был задержан ФСБ.