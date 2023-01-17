Украинского шпиона задержали на границе России и Грузии

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 13

Гражданин одной из стран СНГ передавал украинцам данные о местоположении российской военной техники, рассказали в ФСБ.

Украинского шпиона задержали на границе России и Грузии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Сотрудники ФСБ задержали жителя одной из стран СНГ на границе России и Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

«Выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении автомобильного пункта пропуска „Верхний Ларс“ подозреваемый был задержан», — говорится в сообщении.

В смартфоне задержанного нашли переписку в Telegram с представителями Украины. Он рассказывал им, где находится российская военная техника. А также отправлял фотографии и видео с ней.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Твери планировал воевать против России и был задержан ФСБ.

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