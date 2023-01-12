Предатель задержан: житель Твери планировал воевать против России
ФСБ задержали жителя Твери, пожелавшего вступить в ряды ВСУ
Фото: ФСБ РФ / ТАСС
Задержанный пожелал остальным россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования.
В Твери ФСБ задержали местного жителя, который собирался уехать из России, чтобы вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Мужчину задержали прямо на железнодорожной станции «Тверь». Известно, что молодой человек поддерживал связь с представителями украинской армии через Интернет, где ему объяснили, как выбраться на Украину. После этого задержанный закупился в местных магазинах военной экипировкой и медицинскими средствами.
«Амуницию выбирал по указанию связного: обмундирование тактическое, разгрузку, рюкзак, нож. Я должен был остаться рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ», — ФСБ приводит слова задержанного.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника). Подозреваемого заключили под стражу.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге под Челябинском.
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