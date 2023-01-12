Предатель задержан: житель Твери планировал воевать против России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 92

ФСБ задержали жителя Твери, пожелавшего вступить в ряды ВСУ

Предатель задержан: житель Твери планировал воевать против России

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Задержанный пожелал остальным россиянам не вступать ни в какие недружественные военные формирования.

В Твери ФСБ задержали местного жителя, который собирался уехать из России, чтобы вступить в одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Мужчину задержали прямо на железнодорожной станции «Тверь». Известно, что молодой человек поддерживал связь с представителями украинской армии через Интернет, где ему объяснили, как выбраться на Украину. После этого задержанный закупился в местных магазинах военной экипировкой и медицинскими средствами.

«Амуницию выбирал по указанию связного: обмундирование тактическое, разгрузку, рюкзак, нож. Я должен был остаться рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ», — ФСБ приводит слова задержанного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника). Подозреваемого заключили под стражу.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге под Челябинском.

Тема:
Спецоперация
12 янв
Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии
12 янв
Свое не отдадим: новые субъекты России должны быть освобождены
12 янв
Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
12 янв
Не знаем: в Кремле нет информации о погибшем в Донбассе британском наемнике
12 янв
В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
12 янв
Кто победит в схватке один на один: российский танк или натовский Leopard 2
12 янв
Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
12 янв
Российская армия получила очередную партию новых танков Т-90М «Прорыв»
12 янв
Все идет по плану: цели СВО остаются неизменными
12 янв
«Огромный разрыв»: преподаватель из Великобритании поражен жизнью в РФ после СВО
-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
«Полная чепуха»: кинокритик о том, почему не стоит смотреть «Аватар 2»
18:38
Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии
18:29
«Очень символично»: почему песня «Дельтаплан» стала особенной для SHAMAN
18:15
В Госдуме предложили отменить доли детей в квартирах с маткапиталом
18:06
«Душевная боль»: психолог объяснил «игры со смертью» музыканта Шарлот
17:58
«Отцы-основатели вращаются в гробах»: американцы шокированы установкой бюста Зеленскому

Сейчас читают

Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
Штамм "Кракен": сейчас прививаться или подождать новую вакцину
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023