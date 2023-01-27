Следственный комитет проводит крупномасштабные обыски в здании ФТС России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 678

По предварительной информации, начальник информационно-технического таможенного управления замешан в коррупции.

Следственный комитет проводит крупномасштабные обыски в здании ФТС России

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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В здании Федеральной таможенной службы (ФТС) сотрудниками Следственного комитета (СК) проводится крупномасштабный обыск при поддержке оперативников ФСБ. Как стало известно 5-tv.ru, следственные мероприятия проходят в рамках дела задержанного ранее главного IT-специалиста российской таможни Дмитрия Васильева.

Правоохранители поймали его по подозрению во взятке размером в 25 миллионов рублей. Также органы задержали его подельника — предпринимателя. При этом, как выяснило следствие, это могло быть не единственным случаем коррупции в деле.

По предварительной информации, подозреваемые сформировали мошенническую схему. Подрядчики, которые выполняли государственные контракты, являлись им родственниками или экс-сотрудниками ведомства. Коммерсанты предоставляли таможенникам взятки в виде отката.

Стоит отметить, что задержанный главный IT-специалист ФТС РФ мог лишиться своей должности еще год назад. Одна из проверок выявила, что его родственники работали в подрядных компаниях, с которыми он заключал контракты. Однако тогда подозреваемый «отделался» выговором.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности задержания начальника информационно-технического таможенного управления Васильева.

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