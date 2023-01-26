Подробности задержания главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 75

Сотрудники ФСБ задержали главного IT-специалиста российской таможни на рабочем месте в Москве

Подробности задержания главного IT-специалиста Федеральной таможенной службы

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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В системе ФТС произошел еще один коррупционный скандал. Во взяточничестве и хищении заподозрили очередного высокопоставленного сотрудника.

В Москве задержали начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Об этом стало известно 26 января.

Как сообщил источник 5-tv.ru, руководителя IT-направления подозревают в получении взяток от подрядчиков. Кроме этого, он может быть причастен к хищению бюджетных денег.

Подозреваемый в коррупции глава управления ЦИТТУ ФТС России Дмитрий ВасильевПодозреваемый в коррупции глава управления ЦИТТУ ФТС России Дмитрий Васильев. Фото: cittu.customs.gov.ru Сайт Федеральной таможенной службы России

Сотрудники Федеральной службы безопасности нагрянули к таможеннику, когда он был на рабочем месте: Васильева задержали. Он стал фигурантом уголовного дела. Материалы, которые легли в его основу, были собраны специалистами Федеральной службы безопасности. В скором времени Дмитрию Васильеву объявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Это не первый случай коррупции в Федеральной таможенной службе. В конце 2022 года был арестован главный борец с коррупцией из ФТС — генерал Дмитрий Мурышов. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. До этого правоохранители задержали руководителя отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергея Бычкова.

Летом 2022 года сотрудники ФСБ задержали руководителя антикоррупционного отдела челябинской таможни Владимира Гефеля, которого уличили в вымогательстве.

В 2021 году под следствие также попал главный борец с коррупцией Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало. Предположительно, вместе с коллегами он получал взятки от представителя одной из компаний. В итоге Розсыпало провел через таможню около 20 машин.

Весной 2021 года был задержан еще один высокопоставленный сотрудник российской таможни. Бывшего главу отдела таможенного контроля в Санкт-Петербурге Олега Гусева уличили во взяточничестве. Его осудили на восемь лет и обязали выплатить 40 миллионов рублей.

Целую группу таможенников-взяточников удалось разоблачить и на Северном Кавказе в феврале 2021 года. В сумме сообщники получили 10 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взяточниках среди сотрудников Росавиации.

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