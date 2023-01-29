Два ребенка стали свидетелями убийства матери и брата на севере Москвы

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 36

Двое несовершеннолетних стали свидетелями тройного убийства на севере Москвы

Два ребенка стали свидетелями убийства матери и брата на севере Москвы

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Невеста погибшего парня спрятала детей от нападения в соседней комнате.

Двойное убийство произошло на севере Москвы. Мужчина зарезал свою бывшую жену и сына. Как стало известно 5-tv.ru, в квартире также находились два несовершеннолетних ребенка нападавшего и его жертвы.

В момент трагедии в квартире находились дети возрастом трех и восьми лет и невеста их погибшего старшего брата. Когда мужчина ворвался в квартиру, девушка выходила из душа и увидела, как мужчина наносит удары ножом бывшей жене. Она испугалась, взяла детей в охапку и закрылась в соседней комнате. Она решилась выйти только, когда все стихло. И почти сразу же обнаружила два тела на кровати.

Позднее на место трагедии приехала сестра погибшей. Та успела позвонить родственнице перед смертью и рассказать, что на нее напал бывший муж. Испуганная женщина позвонила в полицию и сразу же поехала к сестре, но не успела. На данный момент дети убитой переданы под расписку ей.

На севере Москвы мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке

По предварительной информации, бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа погибшей прописать бывшего супруга в московской недвижимости. Именно поэтому 45-летний мужчина решил приехать в квартиру и своеобразным образом разобраться с квартирным вопросом.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседи даже и не подозревали, что буквально за стеной разворачивается кровавая драма.

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